９日に行われた現役ドラフトで、阪神からロッテへの移籍が決まった井上広大外野手（２４）が１０日、兵庫県西宮市内の球団事務所で報道陣の取材に対応。「６年間お世話になった球団で、なかなか結果を出せない中での移籍になりましたけど、しっかり結果を出して恩返しっていうのも大事。千葉ロッテに行っても結果を出せるように頑張っていきたい」と語った。ロッテについては「層も厚いですし、応援も１２球団で１、２位を争う