妊娠中に妻の逆鱗に触れると、取り返しのつかないことになってしまいます。父親になる自覚もなく、のんきな考えしかできない夫は捨てられて当然のようで？今回は、出産を不安がる妻を無視して飲みに行った身勝手な夫の話をご紹介いたします。不安がる妻を残して飲み会に参加「妻が妊娠後期に入った頃、飲み会に誘われました。子どもが産まれたら飲みに行く回数は減らさなきゃいけないだろうし、今のうちに行けるだけ行っておこう