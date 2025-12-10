【週刊少年サンデー2026年2・3合併号】 12月10日発売 価格：400円 画像はAmazonより 【拡大画像へ】 小学館は、「週刊少年サンデー2026年2・3合併号」を12月10日に発売した。価格は400円。 今号は先週の「名探偵コナン」の表紙と対をなすつながる表紙第2弾。今回は男性陣バージョンとなっている。2つの表紙を合体させると1枚のイラストになる。新シリ&