アスカネットは高い。９日取引終了後、上期（５～１０月）連結決算を発表した。売上高は３３億１７００万円（前年同期比２．５％減）だった一方、営業利益は３１００万円（同９７．８％増）となった。遺影写真の加工を手掛けるフューネラル事業、写真集の作成・販売を行うフォトブック事業とも売上高はやや冴えなかった。ただ、フォトブック事業で価格改定による効果があり、これが全体の利益を押し上げる格好となっ