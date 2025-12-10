物語コーポレーションは３日ぶり反発。９日取引終了後、１１月度の月次動向を発表した。既存店売上高（国内直営店とフランチャイズ店の合計）は前年同月比６．７％増と、３カ月ぶりにプラスに転じた。全店ベースでは同１５．７％増だった。これが好感されている。 出所：MINKABU PRESS