ヨシムラ・フード・ホールディングスが反発している。９日の取引終了後、子会社マルキチが、東京電力ホールディングスからＡＬＰＳ処理水放出に伴う外国政府の日本産水産物の輸入停止措置などによる被害の損害賠償金として、３億３２００万円を受領したと発表しており、好材料視されている。なお、２６年２月期業績予想に及ぼす影響は精査中としている。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を