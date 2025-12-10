午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は９２６、値下がり銘柄数は６０６、変わらずは７１銘柄だった。業種別では３３業種中１７業種が上昇。値上がり上位に証券・商品、ゴム製品、輸送用機器、石油・石炭など。値下がりで目立つのはその他製品、保険、非鉄金属など。 出所：MINKABU PRESS