オーランド・マジック vs マイアミ・ヒート日付：2025年12月10日（水）開催地：キア・センター（Orlando）最終スコア：オーランド・マジック 117 - 108 マイアミ・ヒート NBAのオーランド・マジック対マイアミ・ヒートがキア・センター（Orlando）で行われた。 第1クォーターはマイアミ・ヒートがリードし17-30で終了する。第2クォータ&#1