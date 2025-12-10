勝負を分けたPKが大きな注目を集めている。現地12月９日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第６節で、遠藤航が所属する13位のリバプールは、４位のインテルと敵地で対戦。コンディション不良の遠藤と、アルネ・スロット監督を批判したモハメド・サラーは招集外となったなか、１−０で昨季準優勝の難敵を撃破した。決勝点が生まれたのは、88分だった。フロリアン・ヴィルツがアレッサンドロ・バストーニに