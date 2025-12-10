周知の通り、北中米ワールドカップ組分けが決定し、日本はオランダ、チュニジア、欧州プレーオフB（ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニア）の勝者と同じF組に入った。そのグループ分けを受けて、アメリカの大手メディア『FOX SPORTS』は、有力な21か国の優勝オッズを公開。１位はFIFAランキング首位のスペインで、２位イングランド、３位フランス、４位ブラジル、５位アルゼンチンと続いている。日本は、前回３