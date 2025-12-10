10日11時現在の日経平均株価は前日比261.04円（-0.52％）安の5万394.06円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は926、値下がりは606、変わらずは71と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は113.65円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、東エレク が48.13円、ＳＢＧ が46.13円、コナミＧ が17.38円、任天堂 が15.38円と続いている。 プラス寄与度トップはファストリ で