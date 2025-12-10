和歌山県岩出市の住宅で住人の女性が死亡した火災で、警察は、６８歳の母親を殺人や放火などの疑いで逮捕しました。今年１０月、岩出市の木造２階建ての住宅が全焼し、この家に住む４１歳の女性が死亡。１７歳の息子と６８歳の母親がけがをしました。警察によりますとけがした６８歳の母親は入院先の病院で医療関係者らに「自殺するつもりだった。紙に火をつけた」などと話したということで、警察は母親を殺人や放火などの疑