クリスマスを前に、子どもたちが交通安全を願うイベントが開かれました。警察署に集まった園児たち。その前に現れたのは、サンタクロース。兵庫県の相生警察署で１２月９日に開かれたのは、クリスマスを前に交通安全を願うイベント。園児たちは自転車に乗るときヘルメットを着用するなど交通ルールを学んだあと、交通安全を願うメッセージをサンタクロースのまわりに飾り付けました。（兵庫県警相生署近藤青波巡査部長）