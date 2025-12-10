中国の何立峰副総理は12月9日午後、北京で米コーエングループのクレイグ・アラン上級顧問と会談しました。何副総理は、「中米双方は両国首脳の戦略的指導の下で、正しい方向性を堅持し、協力の勢いを維持し、協力リストを絶えず拡大し、問題リストを圧縮すべきだ。中国は引き続き高いレベルの対外開放を拡大し、より多くの米国企業の中国への投資・事業展開を歓迎し、中米経済貿易関係の安定的かつ健全で持続可能な発展を力強く推