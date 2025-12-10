原付バイクの進行を妨げる目的で軽乗用車を接近、衝突させ、相手がけがをしたにもかかわらず、その場から逃げたとして、男2人が逮捕されました。 【写真を見る】交通トラブル…軽で原付を転倒させ けが、救護義務を果たさず逃走会社員2人を逮捕熊本県嘉島町 危険運転傷害やひき逃げの疑いで逮捕されたのは、いずれも会社員で、山鹿市鹿北町の横田将斗容疑者(20)と、御船町滝川の桐原諒太容疑者(30)の２人です。 2人は、きの