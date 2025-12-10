本格的な雪シーズンを前に、滋賀県長浜市公園町の豊公園で、マツの枝が雪の重みで折れないように手当てする「雪つり」の設置が進んでいる。９日は、公園内の長浜城歴史博物館前にある高さ約４メートルのアカマツ「かさ松」に、業者が約７メートルの竹の支柱を添えて先端から円すい状に伸ばした約５０本の縄を枝の先に次々と結びつけた。防虫用の「こも巻き」も終わり、冬支度が整った。