滋賀県高島市マキノ町のメタセコイア並木で、多くの観光客らが色づいた葉が織り成す自然のアーケードを楽しんでいる。約２・４キロにわたって道路の両脇に高さ２０〜２５メートルの約５００本が並ぶ。市などによると、地域の果樹農家でつくる組合が、周辺のクリ園を風から守るため１９８１年に植樹したのが始まりで、秋以外にも新緑や雪化粧など四季折々の表情が楽しめる人気スポットだ。近くの観光果樹園「マキノピックラン