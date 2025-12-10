小泉防衛相は１０日午前、防衛省で臨時記者会見を開き、中国側が中国軍と自衛隊の無線のやりとりとする音声を公開したことを巡り、「危険回避のための十分な情報はなかった」と述べ、強く批判した。小泉氏は「中国海軍艦艇から６日、海自の護衛艦に対し、（中国空母「遼寧」艦載機の）飛行訓練を開始するという連絡があった」と説明した。その上で、「訓練を行う時間や場所の緯度経度を示す航空情報も、船舶などに示す航行警報