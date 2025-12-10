日本が初めてワールドカップ（Ｗ杯）に出場した１９９８年フランス大会のメンバーで、Ｊリーグ・鹿島アントラーズやベルマーレ平塚（現・湘南ベルマーレ）でプレーした名良橋晃さんが読売新聞ポッドキャスト「ピッチサイド日本サッカーここだけの話」に出演した。千葉県内のサッカー無名高校から、県選抜、そして日本ユース代表入りしたサクセスストーリーを番組ＭＣで元日本代表の槙野智章さんと語った。高校はサッカー無名校