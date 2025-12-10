国家公務員に10日、冬のボーナス（期末・勤勉手当）が支給された。管理職を除く行政職（平均32.9歳）の平均支給額は70万2千円。政府はボーナスを引き上げる給与法改正案を今国会に提出しており、成立すれば追加支給で計74万6千円に増える。昨冬比2万4千円（3.3％）増で、4年連続のプラスとなる。高市早苗首相への支給額は在職期間が短いことも計算し、397万円。一部を自主返納するため341万円となる。支給の最高額は最高裁長