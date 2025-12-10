電源開発（Jパワー）は10日、北海道と本州を結ぶ海底ケーブルで電力を融通し合う「北本連系線」のうち、青森県東方沖で8日発生した地震で自動停止した1本に損傷が見つかったと明らかにした。損傷の程度や場所は不明。