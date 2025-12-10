北京市内の市場でタバコの葉を売る商店＝11月（共同）【北京共同】中国国家統計局が10日発表した11月の消費者物価指数（CPI）は前年同月に比べ0.7％上昇した。プラスは2カ月連続。伸び率は前月から0.5ポイント拡大した。変動の大きい食品とエネルギーを除いたコアCPIは1.2％上昇した。同時に発表した11月の工業品卸売物価指数（PPI）は2.2％低下した。マイナスが38カ月続き、下落幅は前月から0.1ポイント拡大した。