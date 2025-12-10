Image: 中日合同会社 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。気づけばバッグの中がごちゃついて、肝心なときにスマホも鍵もすぐに出てこない。もうカバンの中の小物を探すのをやめたい！そんな悩みを丸ごと解決してくれそうなのが、細かい持ち物をすべて整え、iPadまでスッと収まる「帆布スリングバッグ」。改めてその特長をご紹介します。「モノの住所」を設定できる。便