◇１６位中島孝平（４６＝福井）２年ぶり７回目今年は一般戦１Ｖも、優出は１８回。その中には徳山ＳＧオーシャンカップとＧ?６優出も含まれている。「終始いいところで、安定して結果を残せていたんだなと思います。徳山オーシャンＣでの優出や、Ｇ?での優出も多かったですしね」と振り返る。好調の要因については「エンジンの引きがよかったですね。最初から雰囲気があって初日からバタバタせずに行けたことが多かったのが