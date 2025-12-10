義実家同居のお嫁さんの年末年始、帰省してくる親族の対応と倍増する家事で大変なことと思います。ようやく自分の実家に帰ることが出来て、少しはのんびり出来ると思ったら……。筆者の友人C子のお話をお届けします。 同居嫁の年末年始 C子は夫の実家で義父母と同居しています。年末年始は来客が多く、忙しく夫側の親戚や義妹家族などをもてなしたC子。正月休みの最後の方でようやく自分の実家に帰省出来ることになりました。