「幕僚の１人に過ぎなかった」’26年のNHK大河ドラマは『豊臣兄弟！』だ。『天下人』の豊臣秀吉の弟で、兄の補佐役を務めた秀長が主役で、兄弟の立身出世から天下統一までを描く。下剋上の戦国時代とはいえ、農民出身の秀吉がなぜ天下人になれたのか。そこに秀長がいたことの意味とは──。『豊臣の兄弟秀吉にとって秀長とは何か』（河出新書）の著者で東京大学史料編纂所教授の本郷和人氏は「壮大な発想をする秀吉、そのプラン