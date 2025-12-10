フジテレビの井上清華アナ（30歳）が、12月10日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。映画化したいと思うような“思い出の曲”について語った。この日、原田葵アナから「井上さんが映画化して欲しいと思う楽曲、ありますか？」と聞かれ、井上アナは「私は、ダニエル・パウターの『Bad Day』（2005年）」を挙げる。これは「高校生のときに好きで。聞きながら歩くだけで、下校しててもオシャレに感じるん