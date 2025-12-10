あきんどスシロー（スシロー）が、大人気音楽ゲーム『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』とのコラボレーション企画を開催。2025年12月10日より、各ユニットのキャラクターがデザインされた限定ピックやカード、ステッカーなどが付いてくるコラボメニューが全国のスシローにて期間限定で販売されます。 スシロー「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」コラボキャンペーン