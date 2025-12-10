ゼンリンが展開する、地図をデザインした文具・雑貨ブランド「Map Design GALLERY」から、地図の魅力を詰め込んだ「2026年福袋」が発売。「Map Design GALLERY」は、ゼンリンが保有する日本全国の詳細な地図データや、所蔵している西洋製の日本古地図をデザインの題材とし、文具やピンバッジ、バッグ、傘などの雑貨類を展開しています。12月8日（月）より販売開始された「2026年福袋」では複数商品がラインナップ。全国9エリアから