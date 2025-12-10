【1975 〜そのときニューミュージックが生まれた】【写真】音楽と桑田佳祐…サザンオールスターズの名付け親で同級生のカフェオーナーが語る1975年の桑田佳祐◇◇◇いよいよ「1975年の桑田佳祐」である。「いよいよ」じゃねえよ。この年の桑田佳祐はまだアマチュアだろうが。しかし、その後「ニューミュージック」を超えて、日本音楽界最高の存在になっていく桑田佳祐だ。特別にアマチュア時代を追ってもいいだろ