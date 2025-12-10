「松岡（昌宏）さんは“縁は切れない”と言っていたが、城島さんも同じか？」。12月5日配信「週刊女性PRIME」が直撃取材すると、「もちろん、もちろん！ 長い付き合いですから」と苦笑しながら答えたのは、元TOKIOのリーダー・城島茂（55）だ。TOKIOエージェント契約終了もどっこい生きてる城島茂…リーダー「最強説」と不登校児というルーツ国分太一（51）が起こしたとされるコンプライアンス違反騒動で、日本テレビは今年6月、