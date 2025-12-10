明治安田厚生事業団 体力医学研究所、びわこ成蹊スポーツ大学、東京医科大学が参加する研究班が、オフィスワーカーのテレワーク頻度と身体組成、体力、身体症状の関連性を検討した調査結果を発表。テレワーク頻度が高いほど体力が低下し、腰痛や関節痛などの身体症状の訴えが多い傾向にあることが明らかになりました。 明治安田厚生事業団ら「テレワークと健康への影響調査」 研究主体：明治安田厚生事業団 体力医