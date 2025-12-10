消費者が「今か今か」と下落を待ち望むコメの値段が、なかなか下がらない。農水省は5日、全国スーパーで先月24〜30日に販売されたコメ5キロの平均価格（税込み）が、前週から23円高い4335円だったと発表。2週連続で上昇し、過去最高値をまたも更新した。高値の新米が平均価格を押し上げ続けている。【もっと読む】愚策の極み「おこめ券」配布しない自治体が続出…使用期限付き「臨時券」案まで飛び出す泥縄ぶり一方で、コメ業