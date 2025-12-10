リブグラフィから、紙再生材を100％使用したサステナブルな吸音パネル「REBORN PULP吸音パネル」が登場。これまでの予約販売期間を経て、2025年12月10日(水)より正式発売されています。 リブグラフィ「REBORN PULP吸音パネル」  発売日：2025年12月10日(水)販売価格(税込)：・1枚単品：4,840円・40枚セット：94,600円寸法：30cmx30cm 厚さ4.2cm材質：パルプ(古紙パルプ100％)販売場所：自社ショップ「LIBGRAPHY ONL