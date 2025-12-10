ELEMOs合同会社が、川崎市とアットヨコハマが推進するモビリティステーション実証事業「MobiSt. 川崎・橘公園」のオープニングイベントに出展。2025年12月13日(土)に開催される本イベントにて、特定小型四輪を代表するメーカーとして試乗体験を実施します。 ELEMOs「MobiSt. 川崎・橘公園 オープニングイベント」出展  開催日時：2025年12月13日(土) 10:00〜16:00 ※雨天中止会場：MobiSt. 川崎・橘公園(川崎市高津