浦和大学と埼玉県福祉部が連携し、孤独・孤立対策に向けた「つながりサポーター養成講座」を開催。2025年12月15日(月)に実施されます。 浦和大学「つながりサポーター養成講座」 開催日時：2025年12月15日(月) 16時20分〜17時50分(予定)開催形式：・一般：オンライン(YouTube配信)・浦和大学学生：対面講義参加費：無料申込期限：2025年12月12日(金) 正午まで申込方法：指定のフォームより申し込み 浦和大学が埼玉