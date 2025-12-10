優が運営する「粗大ゴミ回収サービス」が、全国500名を対象とした「年末の大掃除事情」と「今年の不要品整理」に関するアンケート調査の結果を公開。年末に向けて大掃除を行う予定の人が約8割に達する一方、体力や時間の不足が片付けの大きな壁となっている実態が明らかになりました。 粗大ゴミ回収サービス「年末の大掃除事情に関する意識調査」  調査期間：2025年12月調査対象：全国の男女500人調査方法：インタ