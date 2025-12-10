ロッテ・山口航輝外野手（２５）の妻で元ＡＫＢ４８、ＨＫＴ４８の多田愛佳さん（３１）が夫婦ショットを披露した。１０日までに自身のインスタグラムを更新し「１２月８日で３１歳になりました」と誕生日を迎えたことを報告。「誕生日クライシス界隈なので体調心配してたんですが、今年は元気でした笑」という。「昨日は１日ずっと美味しいもの食べてお祝いしてもらってて、とっても幸せな３１歳１日目でした。お昼は２人で、