【新華社アルタイ12月10日】中国新疆ウイグル自治区アルタイ市の阿禾公路（道路）は12月上旬、雪を頂く山々に囲まれていた。大河は半ば凍結し、松や杉も雪化粧している。山際から朝の光が差すと、風景の輝きが増した。同公路は拉斯特（ラスト）郷とブルチン県の禾木喀納斯（クムカナス）モンゴル族郷を結ぶ全長209.5キロで、沿線に山や草原、森林、湿地、石林など多彩な景観が広がる。（記者/阿曼）