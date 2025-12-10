９日、国際経済機関の責任者らと対話会を開いた李強総理（奥中央）。（北京＝新華社記者／丁林）【新華社北京12月10日】中国の李強（り・きょう）国務院総理は9日、国際経済機関の責任者らと北京の釣魚台国賓館で対話会を開いた。対話会には新開発銀行（NDB）のルセフ総裁、世界銀行のバンガ総裁、国際通貨基金（IMF）のゲオルギエバ専務理事、世界貿易機関（WTO）のオコンジョイウェアラ事務局長、国連貿易開発会議（UNCTAD）