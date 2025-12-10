国家公務員に冬のボーナスが支給されました。平均額は、法改正後の追加支給を含め約74万6000円で、高市総理大臣は一部を返納し、341万円となります。国家公務員の冬のボーナスについては、10日の支給に加え、今の国会に提出されている給与法改正案が成立すると追加の支給があり、管理職を除く行政職の平均で74万6000円となります。1年前と比べ2万4000円の増額です。高市総理への支給額は、在職日数が短いことから397万円で、行財政