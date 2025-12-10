役満チャンスを見るよりも珍しいから興奮する。「大和証券Mリーグ2025-26」12月9日の第1試合で、渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）が、リーチなしでも三倍満が確定するという超高打点のテンパイを入れたことで、放送席が騒然となった。【映像】カンでドラ急増！ダマテンで三倍満確定の超ド級テンパイ松本の配牌は、2筒の暗刻、7筒と西の対子と、横よりも縦への展開が見込めそうなものだった。3巡目には7筒も暗刻にして一歩前進。そ