丼ぶりと京風うどんの「なか卯」はきょう10日午前11時より、脂のりが良いノルウェー産サーモンをぜいたくに使用した『サーモン丼』の販売を開始した。【写真】ぜいたくすぎる『サーモンいくら丼』『サーモン丼』は、なか卯特製のタレに漬け込んだサーモンをぜいたくに盛り付けた商品。使用しているノルウェー産アトランティックサーモンは、脂のりの良さと、鮮やかな色合いが特長。2種類の醤油に加え、鰹と昆布の出汁を使用し