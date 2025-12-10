大型トラックやバスを販売している、宇都宮市に本社のあるディーラーが９日、足利市の高校で、トラックを実際に使った授業を行いました。 足利市の足利大学附属高校で、実際のトラックを使った出張授業を行ったのは、宇都宮市に本社がある栃木日野自動車です。授業には自動車科の１年生３２人が参加し、座学と実習でトラックについて学びました。 栃木日野自動車は２０２３年、自動車科の授業に役立ててもらおうと、