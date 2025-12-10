１２月に入り、街全体がクリスマスムードに包まれています。 JR宇都宮駅西口の宮の橋でも５日、クリスマスイベントが開かれ、周辺がイルミネーションで明るく彩られました。 このイルミネーションは、JR宇都宮駅西口の活性化を目的に実行委員会が行っています。２０２４年に引き続き、２０２５年も約２万球の電球が田川にかかる宮の橋と川沿いの歩道を照らしました。 点灯式が行われた１２月５日には、橋の上