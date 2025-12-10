自民党の寺田稔元総務相（比例中国）が2024年の衆院選で、地元広島県の呉市医師連盟からの寄付金100万円を選挙運動費用収支報告書に記載していなかったことが10日、分かった。寺田氏の事務所は訂正した報告書を9日、県選挙管理委員会に提出し受理された。呉市医師連盟の政治資金収支報告書によると、同連盟は衆院選期間中の24年10月16日、政治活動費として寺田氏に100万円を寄付。一方、寺田氏の選挙運動費用収支報告書に記載