グループでのシステム障害が続くアサヒビールは、11月のビール類を含む全体の売上金額が、概算で、前の年の同じ月の7割台後半だったと発表した。年末に需要の高まるお歳暮の出荷を制限したことが影響したほか、10月に一部商品の出荷を再開し、一時的に多くの受注があった反動などによるものだとしている。一方、アサヒ以外のビール大手3社のビール類の販売数量は、出荷日数が少なかったことなどで前の年の同じ月と比べ、7％減った