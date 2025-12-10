ロイター通信によると、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は９日、米欧が選挙の安全な実施を保証すれば、戒厳令下でも大統領選を行う用意があると表明した。戒厳令下での大統領選実施を示したのは初めてとみられる。ゼレンスキー氏は記者団に「米国が欧州と共に安全確保を手助けしてくれれば、６０〜９０日で選挙の準備が整う」と述べた。戒厳令下で選挙が実施できるようにするため、必要な法整備を議会に求め