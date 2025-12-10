来季Ｊ２に降格する横浜ＦＣは１０日、中村俊輔コーチが退任することを発表した。横浜ＦＣで現役を終えた後、２３年からコーチに就任。コーチで在籍した３シーズンでチームは降格、昇格、降格と目標とするＪ１残留は果たせなかった。クラブを通して、中村氏は「コーチとしてＪ１残留を果たせずにとても悔しい気持ちと、応援していただいている全ての皆様に申し訳ない思いです。この度６年半在籍した横浜ＦＣを離れることを決断