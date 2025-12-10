お笑いコンビ「よゐこ」の濱口優（53）が、9日に放送された日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」(火曜後11・59)に出演。子育てに関する他人からの指摘について語った。この日のテーマは“育児警察”。他人から育児にいき過ぎた指摘や批判をされたことがあるという悩みについて議論された。現在3歳の子供を育てる濱口。司会の「くりぃむしちゅー」上田晋也から“育児警察”された経験があるかと聞かれる場面があった。「